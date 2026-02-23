Matteo Bocelli sorprende en Viña 2026 con emotivo homenaje a Chile al interpretar "Gracias a la Vida"

23 feb. 2026 - 03:43 hrs.

Matteo Bocelli cautivó a todo el público presente en la Quinta Vergara con una presentación llena de romanticismo durante la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

El artista italiano interpretó grandes clásicos que marcaron la velada, como “Bésame Mucho”, “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley y “Quando, Quando, Quando”, provocando ovaciones y suspiros en el escenario.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes y emotivos de la noche ocurrió cuando Bocelli decidió interpretar “Gracias a la Vida”, la icónica canción compuesta por Violeta Parra en 1971. La elección tomó por sorpresa al público y generó una conexión inmediata entre el cantante italiano y el público chileno.

