Matteo Bocelli enamoró a la Quinta Vergara con su interpretación de "Bésame mucho" en Viña 2026

23 feb. 2026 - 03:02 hrs.

La jornada del domingo 22 de febrero del Festival de Viña 2026 fue cerrada por Matteo Bocelli, quien entregó un show espectacular.

La primera canción que cantó el intérprete fue "Bésame Mucho", escrita hace casi 100 años y que fue popularizada por su padre, Andrea Bocelli.

El joven de 28 años envolvió a la Quinta Vergara con una atmósfera de romanticismo y sacó suspiros en varias de las asistentes.

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

