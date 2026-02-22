No hubo piedad: Estos fueron los peores vestidos de la Gala de Viña según el panel de Only Viña

22 feb. 2026 - 01:09 hrs.

El panel de Only Viña reveló cuáles fueron los peores vestidos que dejó la Gala de Viña 2026, instancia en la que desataron críticas sin filtro sobre los looks que no convencieron en la alfombra roja.

Esos fueron los peores vestidos según el panel de Only Viña

Como era de esperar, Daniela Aránguiz eligió a su expareja Luis Mateucci. "No sé de qué mantel sacó su traje, la tela horrible, muy a lo John Travolta. Te juro que no es personal", afirmó la panelista.

Por su parte, Marcelo Marocchino escogió al periodista Roberto Cox como el peor vestido a su gusto, principalmente por usar zapatos con cordones sin calcetines, además de cuestionar sus pantalones cortos y su pañuelo.

En tanto, Ivan Grubessich cuestionó con dureza a Marlen Olivari: "No entiendo su adorno en la cabeza. El color del traje no la favorece, la ensancha, la engorda. Es fatal, nada la acompaña".

Más tarde, Mauricio Correa eligió a Jean Philippe Cretton como el peor vestido; mientras que José Antonio Neme y Tonka Tomicic escogieron a la Miss Universo Fátima Bosch.

Finalmente, Raquel Argandoña mencionó a la misma Fátima Bosch como la peor vestida: "Horrible, espantoso, para una Miss Universo, horrible".

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Only Viña