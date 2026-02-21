La respuesta de Pamela Díaz tras ser consultada por Felipe Kast en la Gala de Viña

21 feb. 2026 - 22:50 hrs.

Como en cada año, Pamela Díaz volvió a destacar en la Gala de Viña, aunque este año lo hizo con un vestido realizado en conjunto con una marca de auspiciador, en un estilo que salió de lo común.

Además, la Fiera llamó la atención con un nuevo look, dejando atrás su pelo largo, algo que ella misma explicó. "Me quería cortar el pelo hace mucho tiempo, pero me daba como vergüenza(...) pero dije, ya, chau, tengo que madurar", aseguró ante la prensa.

Sobre su presunto quiebre con el político Felipe Kast, Díaz no quiso ahondar, escudándose en que nunca se ha referido a su vida privada cuando fue consultada sobre su corazón. "Sabes que (estoy) muy contenta, gracias a Dios, pero yo en general no hablo de nada de eso", sentenció.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

