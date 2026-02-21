Neme cuenta por qué no entrevistó a Pancha Merino durante la Gala de Viña: "No me echen la culpa a mí"

21 feb. 2026 - 23:59 hrs. | Act. 22 feb. 2026 - 00:01 hrs.

Mientras el panel de Only Viña comentaba el look de Francisca Merino durante la Gala del Festival de Viña, Raquel Argandoña cuestionó el hecho de que no fue entrevistada. "Me dio pena", sinceró.

Un comentario que no pasó desapercibido para José Antonio Neme, encargado de conversar con los invitados al evento. "Voy a decir una cosa a la señora Raquel Argandola: Este no era mi cumpleaños, yo solo era el animador", se defendió.

"El señor Carlos Valencia (productor a cargo de la Gala) es el responsable de quiénes eran entrevistados o no, no me echen la culpa a mí. Yo tenía un productor que me traía a las personas hasta la plataforma, y por mí que todos hubiesen hablado", argumentó el animador de Mega.

A pesar de ello, Raquel reiteró que no podría entender que se privilegiera entrevistar a la nueva pareja de Álvaro Ballero y no a Pancha Merino, "que tiene una larga trayectoria en televisión", argumentó.

¿Cuándo comienza Viña 2026?

Para que te coordines y organices tus noches de febrero, te comentamos que el Festival de Viña de este año empieza este domingo 22.

El puntapié inicial lo dará la cantante cubana, Gloria Estefan que llega por primera vez a la Quinta Vergara con una increíble trayectoria. La acompañarán el humorista Stefan Kramer en su cuarta participación y el italiano Matteo Bocelli.

