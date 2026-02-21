El desafío de Pet Shop Boys: Equipamiento de 20 toneladas obliga a modificar escenografía de la Quinta Vergara

21 feb. 2026 - 15:15 hrs.

Este lunes 23 de febrero se presentan por primera vez en la Quinta Vergara el dúo británico Pet Shop Boys, que llega como el gran número anglo de esta versión del Festival de Viña del Mar 2026.

Con entradas agotadas y los fans esperándolos, los ingleses prometen un show de alto nivel, obligando incluso a modificar la escenografía original del escenario para posicionar sus implementos que pesan alrededor de 20 toneladas.

Pet Shop Boy viene con un escenario de talla mundial

Durante la mañana de este sábado, el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino, comentó en detalle cuáles eran los desafíos del show de Pet Shop Boys, quienes tendrán un espectáculo de pop electrónico inspirado 100% en la tecnología.

"Comentar que fue muy difícil ese montaje, planificarlo, y yo creo que va a ser más difícil ejecutarlo. Sin duda alguna vamos a lograrlo, es un montaje que nos obligó a modificar la escenografía del Festival", partió diciendo Merino.

Además, agregó que la banda trae implementos de pesos increíbles. "Traen ellos equipamiento que pesa 20 toneladas, lo que impacta profundamente en todo lo que está colgado ya en la Quinta Vergara y, además, hay una serie de exigencias técnicas dado que el show de ellos, es un show pop electrónico que está basado solamente en tecnología", cerró.

