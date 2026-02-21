"Demostró empoderamiento": Con Gusto a Viña sobre el comentado "vestido de la venganza" de Fran Virgilio

21 feb. 2026 - 13:15 hrs.

Fran Virgilio se presentó en la Gala de Viña por primera vez en solitario, tras su polémico quiebre con Karol Lucero.

El vestido, confeccionado por Makarena Montaner está inspirado en aquel que llevó Lady Di en 1994 luego de que se destapara la infidelidad del entonces Príncipe Carlos con Camilla Parker y que fue denominado por la prensa como el "vestido de la venganza".

El look de Fran Virgilio en el análisis de Con Gusto a Viña

Para Eugenia Lemos, el look la ayudó a "capitalizar esta primera Gala sola. Ella lo está haciendo muy bien en las redes, pero este es su gran salto a la televisión y va con un traje igual al 'traje de la venganza' de Lady Di. Tiene el escote a los hombros y hasta el collar".

César Campos valoró que este fuera el momento de Fran Virgilio para brillar por sí misma.

"Ella ocupó el 'vestido de la venganza' porque convengamos que ella pasaba por estas alfombras por ser la esposa de Karol. (...) En esta oportunidad, felicito a la organización porque no invita a Karol y sí la invita a ella", señaló el periodista.

"Ella es a la que fueron infiel a menos de un año de casados y (fue) a decir 'yo estoy entera, no vuelvo con Karol y vengo a demostrar empoderamiento. (...) Soy Fran Virgilio, no 'la esposa de...' y vengo a hacer presente que estoy bien'", concluyó.

