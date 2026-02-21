"Empoderamiento y cierre": Fran Virgilio explica su "vestido de la venganza" al puro estilo de Lady Di
Uno de los vestidos más destacados en la Gala de Viña 2026 fue Fran Virgilio. La influencer escogió un ceñido vestido negro con un escote de corazón, hombros caídos y una pronunciada abertura en la falda que hizo un guiño a un icónico look de Lady Di.
Tal como señala la cuenta "Viste la Calle", "en la moda existe un concepto: el 'vestido de la venganza'. El término nació en 1994, cuando la Princesa Diana apareció con su icónico vestido negro ajustado la misma noche en que Carlos III admitía públicamente su infidelidad".
"Ese look no solo marcó un momento estético, sino que se convirtió en un símbolo de autonomía, seguridad y declaración silenciosa. Desde entonces, cada cierto tiempo, una figura pública reaparece con un look impactante tras una ruptura o polémica, y la narrativa vuelve a activarse", agregan.
Fran Virgilio explica el significado de su vestido
A este análisis, Fran Virgilio contestó que escogió este atuendo por un particular significado. "Empoderamiento y cierre. Gracias", escribió.
Cabe recordar que Virgilio tuvo un polémico quiebre con Karol Lucero tras reconocer públicamente una infidelidad en agosto del año pasado.
En este sentido, fue su hermana, Ignacia Virgilio, quien más celebró en redes sociales el paso de Fran por la alfombra roja. "Nos dio vestido, nos dio caminata, nos dio pose, nos dio estilo, nos dio elegancia, nos dio empoderamiento y revenge (venganza). Diosa máxima".
