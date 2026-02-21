No estaba terminado y no era el diseño: Revelan los problemas que tuvo Cony Capelli con su vestido para Gala

21 feb. 2026 - 13:40 hrs.

El paso de Constanza Capelli por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 se transformó en uno de los más comentados. La bailarina vistió de celeste, con un escote en V y una cola sutil, todo esto acompañado de un radical cambio de color de cabello.

Si bien en redes sociales recibió por parte de los usuarios el visto bueno, el panel de Con Gusto a Viña desaprobó el atuendo, calificándolo de poco ad hoc para un evento de tal magnitud.

Las palabras de los panelistas provocaron la reacción de Cony Capelli, quien utilizó su derecho a réplica para revelar que tuvo complicaciones con su vestido.

Mega

¿Qué pasó con el vestido de Cony Capelli?

Fue el estilista Jean Bohus el que contactó a Eugenia Lemos para contar que el atuendo no llegó a tiempo y además no lo hizo en buenos términos.

"El vestido no llegó a tiempo, no estaba terminado. Dice que no tenía basta, estaba descosido", aseguró la panelista.

Además, reveló que no era el diseño que fue presentado a Constanza Capelli, quien "está muy molesta con los diseñadores".

