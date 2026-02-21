¡Fue diseñado hace 30 años! Kenita Larraín impactó con datos históricos de su vestido en Con Gusto a Viña

21 feb. 2026 - 13:50 hrs.

Como cada año, los invitados a la Gala del Festival de Viña del Mar se tomaron las redes sociales y la pantalla para deslumbrar con sus vestuarios y looks que no dejaron indiferente a nadie.

Esta vez, como parte también del panel de Con Gusto a Viña, Kenita Larraín, estuvo comentando detalles de su vestido rojo con dorado que fue diseñado por Rubén Campos hace 30 años.

Con detalles en metal dorado

En la mañana, como parte de los análisis de los look, Kenita Larraín contó algunos detalles desconocidos de su vestuario, que posee detalles en dorado que son rígidos.

Aton Chile

"Es un vestido ícono, de una de las colecciones más especiales de Rubén Campos, es un vestido del año 1996, estamos hablando de hace 30 años. Con este diseño Rubén gana el premio de la estrella de la moda, otorgado por los diseñadores latinoamericanos en Miami", partió diciendo la modelo.

Además, Eugenia Lemos comentó que le parecía un diseño medio egipcio por los detalles que utilizó en dorado.

Todo sobre Gala Viña