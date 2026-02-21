Entre emoción y aplausos: Así fue el paso de Kike Morandé y elenco de Detrás del Muro por la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 14:10 hrs.

Uno de los momentos más comentados de la Gala de Viña 2026 fue el paso de Kike Morandé junto al elenco de Detrás del Muro, programa que regresa a las pantallas de Mega.

Y es que el conductor de televisión y el célebre grupo de actores recibieron una ovación durante su caminata por la extensa alfombra roja de la "noche cero" del Festival de Viña.

Así fue el paso de Detrás del Muro por la Gala de Viña

Solo bastó que dieran dos pasos en la red carpet para que las gradas se fueran abajo con aplausos y gritos.

Mega

En la previa, había tensión y nervios entre sus integrantes, quienes vivían de una forma especial la Gala luego de volver a su "casa", Mega.

Miguelito llegó sobre la hora al evento, mientras algunos de sus compañeros ya se encontraban con terno y corbata, y Kike recorría las instalaciones.

Pese a todo esto, su pasada por la alfombra roja fue impecable e hizo que más de alguno se emocionara por las muestras de cariño.

