"Según yo, fui una de las mejores vestidas": Ignacia Michelson reveló cómo trabajó en su look para la Gala

21 feb. 2026 - 16:10 hrs.

Ignacia Michelson comentó esta mañana cómo eligió el vestido con el cual se presentó en la Gala de Viña 2026.

La exchica reality salió del hotel para hablar con los medios de comunicación, donde aseguró que en el evento, "yo lo pasé la raj... me sentí la más top. Según yo, fui una de las mejores vestidas y logré lo que quería".

En este sentido, Michelson indicó haber participado directamente en la idea del look que involucró al diseñador Lennin Villarroel y a Héctor Sánchez en el maquillaje. "El vestido lo elegí yo, yo lo creé, el peinado, todo", dijo.

Manuel Lema/Aton Chile

La elección del rojo de Ignacia Michelson

En esta edición, Michelson cambió su estilo habitual porque "me quería poner un desafío. Soy una persona que se arriesga mucho y era algo completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a usar".

"El rojo no es un color que a mí me guste mucho y como siempre dicen que el rojo no porque la alfombra es roja... Lo que digan no, yo voy", reveló.

"Soy segura. No soy modelo, pero me siento una aunque no lo sea y cuando uno tiene actitud, logra todo", zanjó.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña