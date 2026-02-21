"No vi nada": Fran Virgilio cuenta la historia de su vestido y se refiere a reciente polémica de Karol Lucero

21 feb. 2026 - 16:50 hrs.

No es un secreto que Fran Virgilio deslumbró a todos en su paso por la gran alfombra roja de la Gala de Viña 2026. No solo se veía espectacular, sino que el diseño que utilizó, dio mucho de qué hablar y se apropió de varios titulares.

Para algunos fue el vestido de la venganza, por el parecido con el icónico atuendo que usó Diana de Gales en 1994, pero para ella se trata del cierre de un ciclo.

"No hay nada de qué vengarse"

En este sentido, la modelo confirmó que efectivamente se inspiró en Lady Di para el diseño, pero no por venganza, pues, según dijo en la entrevista de Con Gusto a Viña, "no hay nada de qué vengarse".

La elaboración fue de Makarena Montaner, pero la propuesta nació cien por ciento de Fran. "Se la propuse a la Maca y le encantó. Me dijo que había pensado lo mismo", reveló la también empresaria.

Segunda vez invitada, pero primera desfilando sola

Si bien es cierto, la protagonista de una de las presentaciones más comentadas del año, debutó la edición pasada en la Gala de las Galas. Este año, Fran se robó las miradas con un desfile en solitario y compartió su experiencia con el panel del matinal: "Fue intimidante, pero una linda experiencia", confesó.

Antes de despedirse, Karim Butte le mencionó la situación en la que se vio involucrado su ex pareja, Karol Lucero, respecto a la publicación de unas fotos en las que este aparece sobre una moto de agua que había sido robada y le preguntaron si él tendría intenciones de volver.

"No vi nada, no tengo información de eso", aclaró la modelo y se despidió sin emitir declaraciones sobre si hay intenciones de volver por parte de Karol.

