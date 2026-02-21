"Nunca vio el diseño": La revelación del diseñador tras el comentado look de Fátima Bosch en la Gala de Viña

21 feb. 2026 - 16:35 hrs.

El diseñador nacional Giovanni Rizzo entregó detalles del vestido utilizado por la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, en la alfombra roja de la Gala de Viña 2026.

La caminata de la reina de belleza no pasó desapercibido, primero porque su presencia era más que esperada, y segundo, porque su atuendo generó sensaciones encontradas; mientras algunos la alabaron, otros simplemente afirmaron que "no estuvo a la altura".

Diseñador aclaró cómo surgió el look de Fátima Bosch para la Gala

Desde las afueras del Hotel Pullman de Viña del Mar, Rizzo conversó con el programa Con Gusto a Viña y reveló que la organización del certamen de belleza lo contactó para poder confeccionar su vestido.

"Ella pidió trabajar con diseñadores chilenos y me contactó la organización del Miss Universo, y fue un honor", señaló, agregando que se diseñó bajo los lineamientos que fueron impuestos y por una gama de colores determinada.

El profesional indicó que Fátima Bosch "nunca se probó el vestido, nunca vio el diseño, solamente lo utilizó".

Respecto a sus similitudes con el atuendo de Gala Caldirola, confirmó que hay semejanzas porque también fue confeccionado por él y que se trata de la misma colección.

"El de Gala es totalmente blanco, tiene una falda de cadera rebajada, tiene drapeados, y el de Fátima es un degradé de blanco a celeste, y ella se puso unas joyas que eran un símil de estrellas en la cabeza, porque era un cielo. Esa era la inspiración", detalló.

