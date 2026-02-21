Panel de Con Gusto a Viña fue crítico con look de Fátima Bosch en la Gala de Viña: Su equipo respondió

21 feb. 2026 - 11:05 hrs.

La noche de este viernes se llevó a cabo la esperada Gala del Festival de Viña del Mar 2026, donde hubo grandes ganadores con increíbles looks. Aunque también hubo otros que destacaron, no precisamente por verse de la mejor manera.

En Con Gusto a Viña, el panel analizó a los mejores y peores vestidos que pasaron por la alfombra roja, donde incluyeron en esta última categoría a la actual Miss Universo, Fátima Bosch.

Las críticas al look de Fátima Bosch en Gala de Viña

"Me quedé impactada, en shock, cuando la vi porque de verdad que todos esperamos brillo, algo muy Miss, contorneado, y lo de Fátima Bosch realmente no estuvo a la altura", lanzó Eugenia Lemos.

Mega

José Antonio Neme se sumó a la crítica, manifestando que "no me dio la vibra de una Miss Universo", algo en lo que coincidió el resto del panel, quienes también comentaron que el color del vestido no le favorecía respecto a su colorimetría y que los accesorios en su cabello hacían recordar a las fiestas de 15 años.

El equipo de diseñadores de Fátima Bosch salieron al paso de los comentarios y tomaron contacto con César Campos para aclarar ciertos puntos en relación a su look.

"La organización del Miss Universo puso los lineamientos de este vestido, no hubo una cierta libertad de Fátima", contó el comunicador, agregando que "las joyas en el pelo eran regaladas por su abuela (...) y era un símil al cielo".

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña