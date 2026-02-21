"A mí me encantó y se lo dije": Pamela Leiva se llenó de elogios por su ceñido vestido verde en la Gala 2026

21 feb. 2026 - 11:40 hrs.

En una Gala de Viña donde predominó el blanco, algunas de las invitadas se atrevieron con una dosis de color que las hizo destacar. La comediante Pamela Leiva se alejó de la tendencia y en un brillante vestido verde, conquistó al panel de Con Gusto a Viña.

"A mí me encantó y se lo dije, la Pame Leiva. Es que a mí me encanta el verde esmeralda", confesó José Antonio Neme.

El diseño pertenece a Makarena Montaner, que se llevó los elogios de Eugenia Lemos. "Le saca partido a su silueta, es asertiva y trabaja con una estructura de corset interno. Se agradece un color diferente, se agradece la variedad. Si bien en estructura es súper simple, ella juega con la tele y con el color".

Además, la elección de joyería también se destacó en el programa, que este año fueron confeccionadas por Paola Díaz.

"El año pasado ella cometió algunos errores con los accesorios, entonces este año ella, muy estudiosa y matea, se preocupó de que los accesorios sean algo que acompañen al traje. Es de lo más lindo que le he visto a la Pame", agregó Lemos.

Pamela Leiva: "Inspirado en Brasil"

El verde no fue elegido al azar y la propia comediante definió en redes sociales que "la Garota de Puente Alto en la Gala de Viña ¿Qué les pareció? Inspirado en Brasil en su bandera y sus colores, esto es por todo lo que representa en mi vida y por lo que ha significado para ustedes también".

