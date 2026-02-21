"La tuve que ayudar": Neme revela gran dificultad que tuvo Fran Maira en la Gala de Viña y que no se vio en TV

21 feb. 2026 - 09:50 hrs.

Fran Maira desfiló por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 con un elegante vestido rosado de corte de sirena que fue alabado por el público y usuarios en redes sociales.

Así, la exchica reality se llevó los aplausos y comentarios, sin embargo, hubo un detalle que no fue advertido por todos.

José Antonio Neme expuso el problema que tuvo Fran Maira en la alfombra roja

En Con Gusto a Viña, José Antonio Neme alabó el atrevimiento que tuvo la cantante urbana en el evento viñamarino, aunque reveló las dificultades que debió atravesar.

"Era una propuesta riesgosa y yo la tuve que ayudar; eso no se vio en televisión porque realmente era muy difícil poder subirla a la plataforma", señaló.

Según comentó el comunicador, el ajustado vestido y el falso que traía debajo hicieron que de verdad fuera "muy difícil que ella pudiese subir o bajar una escalera".

