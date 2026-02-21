"La tuve que ayudar": Neme revela gran dificultad que tuvo Fran Maira en la Gala de Viña y que no se vio en TV
Fran Maira desfiló por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 con un elegante vestido rosado de corte de sirena que fue alabado por el público y usuarios en redes sociales.
Así, la exchica reality se llevó los aplausos y comentarios, sin embargo, hubo un detalle que no fue advertido por todos.
José Antonio Neme expuso el problema que tuvo Fran Maira en la alfombra roja
En Con Gusto a Viña, José Antonio Neme alabó el atrevimiento que tuvo la cantante urbana en el evento viñamarino, aunque reveló las dificultades que debió atravesar.
"Era una propuesta riesgosa y yo la tuve que ayudar; eso no se vio en televisión porque realmente era muy difícil poder subirla a la plataforma", señaló.
Según comentó el comunicador, el ajustado vestido y el falso que traía debajo hicieron que de verdad fuera "muy difícil que ella pudiese subir o bajar una escalera".
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de