Fran Maira deslumbró en la Gala del Festival de Viña 2026 con espectacular vestido rosado y profundo escote

20 feb. 2026 - 23:53 hrs. | Act. 21 feb. 2026 - 00:11 hrs.

Una de las personalidades que se atrevió a tomar el desafío de pasar por la alfombra roja del Festival de Viña 2026 fue Fran Maira.

La cantante urbana ingresó de la mano de su padre, pero luego de bajar la escalera, él la dejó que se luciera en solitario. En esa línea, es que la exchica reality lució un elegante vestido rosado de corte de sirena, con un gran escote que llegaba hasta el ombligo y todo decorado con pedrería en los mismos tonos.

