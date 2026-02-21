Este fue el sensual vestido con el que Faloon Larraguibel brilló en la Gala del Festival de Viña 2026

21 feb. 2026 - 00:32 hrs.

Faloon Larraguibel fue una de las figuras más destacadas de la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 y deslumbró con su look.

La exchica reality lució un vestido negro pero lleno de detalles. La parte superior constaba de un corsé, como fue tendencia, sin embargo, la parte inferior tenía cortes en la cadera que la hacían lucir muy sensual. La influencer no desfiló a solas, pues estuvo acompañada de su pareja, Rai Cerda.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña