Esta fue la especial participación de Cata Days en la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 01:22 hrs.

Este viernes, la influencer Cata Days tuvo una especial participación en la Gala de Viña 2026.

Su presencia estuvo ligada al espacio patrocinado por Entel, que sorprendió a los invitados con una puesta en escena inspirada en la "casita" del cantante puertorriqueño Bad Bunny, concepto que ha acompañado su actual gira mundial.

El lugar recreaba la estética característica del artista urbano, convirtiéndose en uno de los puntos más comentados detrás de la alfombra roja.

El deseo de Cata Days

En ese contexto, Cata Days aprovechó la instancia para compartir un potente mensaje con sus seguidores, registrando su experiencia desde el backstage.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video acompañado del texto: "Hoy en el backstage de la gala del festival, el próximo año caminando en la gala", dejando entrever su deseo de desfilar por la alfombra roja del evento.

