¡Con impactante cambio de look! Pamela Díaz sacó aplausos con vestido "galáctico" en la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 00:12 hrs.

Una de las figuras que más se lució en la Gala del Festival de Viña 2026 fue Pamela Díaz, quien deslumbró con un look muy especial.

El detalle que más impactó de la "Fiera" fue el corte de pelo que se realizó para esta especial ocasión, pues lució una melena. Con respecto al vestido, la animadora se arriesgó y apostó por un vestido en tonalidades moradas y lilas, con un corsé en la parte superior y una parte inferior irregular, de estilo galáctico.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

