Karen Doggenweiler y Rafael Araneda imponen elegancia en la Gala Viña 2026 con looks que marcaron la noche

21 feb. 2026 - 01:10 hrs.

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, no quedaron atrás y sorprendieron a todos los asistentes de la Gala 2026 con los vestuarios elegidos para esta noche cero, una antesala cargada de glamour que da inicio oficial a las jornadas festivaleras.

Karen deslumbró con un vestido largo plateado de alta costura, con un pequeño escote vertical y un corte a la altura de las piernas. La pieza brilló gracias a finos puntos luminosos que recorren el diseño desde el cuello hasta el final del traje. El vestido fue creado por Ali Karoi, acompañado de joyas Mary Satt y zapatos Steve Madden, completando un look elegante y sofisticado.

Por su parte, Rafael Araneda optó por un esmóquin blanco combinado con un pantalón negro clásico, una elección que resaltó su figura y su rol como anfitrión del Festival.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña