Junto a dos de sus hijas: Así fue el elegante paso de Luis Jiménez en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:52 hrs.

Luis Jiménez también fue uno de los protagonistas de la Gala de Viña 2026, acaparando miradas en su paso por la alfombra roja.

El exfutbolista llegó al Sporting Club de Viña del Mar acompañado por sus hijas Isidora y Rafaela, en una aparición familiar que no pasó desapercibida para el público.

Con un look elegante de color negro, Jiménez posó junto a sus hijas ante las cámaras, regalando uno de los momentos más cercanos y emotivos de la noche.

Gala de Viña 2025 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

