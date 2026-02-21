A pocas semanas de ser padres: Así fue el paso de Emilia Dides y Sammis Reyes en la Gala de Viña 2026

21 feb. 2026 - 00:35 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes protagonizaron uno de los momentos más comentados de la Gala de Viña 2026, a pocas semanas de haberse convertido en padres. La pareja desfiló por la alfombra roja del Sporting Club mostrando complicidad y emoción en esta nueva etapa de sus vidas.

La cantante apostó por un vestido plateado cubierto de brillos, que reflejaba la luz en cada paso y realzaba su figura.

Por su parte, el ex deportista optó por un traje negro clásico, complementado con sutiles brillos en las hombreras.

Gala de Viña 2026 / Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña