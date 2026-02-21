Vestidos asimétricos y mucho brillo: Los 10 looks más destacados de la Gala del Festival de Viña 2026

21 feb. 2026 - 01:10 hrs.

La noche de este viernes 20 de febrero se realizó uno de los eventos más esperados del año, la Gala del Festival de Viña 2026.

En la alfombra roja, situada en el Sporting de Viña del Mar, desfilaron más de 130 invitados, entre animadores, cantantes, deportistas, influencers y más.

En esa línea, es que algunos famosos deslumbraron con sus especiales looks y estos son los 10 que más llamaron la atención en esta edición.

¿Qué looks de la Gala del Festival de Viña resaltaron este 2026?

1. Pamela Díaz

Agencia Uno

2. Tita Ureta

Agencia Uno

3. Pablo Chill-e

Agencia Uno

4. Kel Calderón

Agencia Uno

5. Emilia Dides

Agencia Uno

6. Vesta Lugg

Agencia Uno

7. Fran Virgilio

Agencia Uno

8. Skarleth Labra

Agencia Uno

9. Matteo Bocelli

Agencia Uno

10. Faloon Larraguibel



Agencia Uno

