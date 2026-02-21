Vestidos asimétricos y mucho brillo: Los 10 looks más destacados de la Gala del Festival de Viña 2026
La noche de este viernes 20 de febrero se realizó uno de los eventos más esperados del año, la Gala del Festival de Viña 2026.
En la alfombra roja, situada en el Sporting de Viña del Mar, desfilaron más de 130 invitados, entre animadores, cantantes, deportistas, influencers y más.
En esa línea, es que algunos famosos deslumbraron con sus especiales looks y estos son los 10 que más llamaron la atención en esta edición.
¿Qué looks de la Gala del Festival de Viña resaltaron este 2026?
1. Pamela Díaz
2. Tita Ureta
4. Kel Calderón
5. Emilia DidesIr a la siguiente nota
6. Vesta Lugg
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de