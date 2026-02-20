Con un look radiante y presencia que marcó la alfombra roja: Cony Capelli brilla en la Gala Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:49 hrs.

La exparticipante de Fiebre de Baile, Constanza Capelli, brilló en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026, evento conducido por José Antonio Neme y Tonka Tomicic. La bailarina e influencer destacó con un look elegante y una presencia que rápidamente llamó la atención del público.

Cony Capelli lució un vestido celeste de terciopelo, joyas Swarovski, un maquillaje realizado por Valentina Puig y un peinado elaborado por Jean Bohus, completando un estilismo que la consolidó como una de las figuras más comentadas de la noche.

