"Lo voy a aceptar": Luis Emilio cederá a la relación de Karina e Ignacia en el capítulo 239 de EJDO

20 feb. 2026 - 18:05 hrs.

En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tomará un nuevo plan de acción para adelantarse a los planes de la familia Guerrero y se aprovechará del buen corazón de Ignacia (Cota Castelblanco).

Aunque no están en buenos términos, Walker se presentará ante su hija con el semblante de un hombre arrepentido.

"Si eres feliz estando al lado de esta chiquilla, bueno, yo lo voy a aceptar. Si esa es la única forma que pueda seguir siendo parte de tu vida, voy a ceder, hija", dirá ante la sorpresa de Nacha.

El Jardín de Olivia / Mega

La trampa de Luis Emilio

Sin embargo, este "apoyo" no será gratis. Con chantaje emocional, le pedirá no olvidar el crimen de Bernardita (Catalina Guerra) y no participar en la liberación de Raúl Guerrero (César Caillet), su asesino.

"No te conviertas en cómplice de su crimen. Ya viste cómo trataron de ocultar esa arma. Cualquier cosa sospechosa que tú veas en esa familia, quiero que me lo cuentes", le pedirá a cambio.