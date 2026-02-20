"¿Pudo atentar contra...?": Montes querrá saber qué piensa Clemente sobre Omar en el capítulo 238 de EJDO

20 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) tomará en cuenta la denuncia que hizo Santana (Matías Oviedo) y comenzará a hacer consultas sobre Omar Droguett (César Sepúlveda).

Clemente (Pipo Gormaz) ha compartido con él y podría darle una respuesta sincera.

La opinión de Clemente

"Fuimos amigos durante mucho tiempo y trabajamos en la oficina de mi papá juntos. Pero la verdad es que no te podría decir que lo conozco tan bien", comenzó él.

El Jardín de Olivia / Mega

Sin embargo, la pregunta más importante llegará después: "¿Tú crees que pudo atentar contra la vida de tus padres?".

Con todo lo que sabe de Omar hasta el momento, Clemente será categórico: "Sí".