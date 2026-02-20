"¿Pudo atentar contra...?": Montes querrá saber qué piensa Clemente sobre Omar en el capítulo 238 de EJDO
En el avance del capítulo 238 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) tomará en cuenta la denuncia que hizo Santana (Matías Oviedo) y comenzará a hacer consultas sobre Omar Droguett (César Sepúlveda).
Clemente (Pipo Gormaz) ha compartido con él y podría darle una respuesta sincera.
La opinión de Clemente
"Fuimos amigos durante mucho tiempo y trabajamos en la oficina de mi papá juntos. Pero la verdad es que no te podría decir que lo conozco tan bien", comenzó él.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, la pregunta más importante llegará después: "¿Tú crees que pudo atentar contra la vida de tus padres?".
Con todo lo que sabe de Omar hasta el momento, Clemente será categórico: "Sí".Ve el capítulo en