El Jardín de Olivia - Capítulo 238: Una denuncia que remeció las redes

20 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) puso en práctica su plan y, arriesgándose, hizo una denuncia en redes sociales contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) por impedir su amor con Ignacia (Cota Castelblanco).

"Ese hombre me ha insultado, me ha amenazado, me ha maltratado, no solo a mí, sino a mi familia. No soy yo la que está mal, no soy yo la que tiene que estar escondiéndose", acusó.

Sus palabras se hicieron virales y generaron una inmediata reacción de los accionistas del Grupo Walker, así como del padre de Joaquín (Francisco Dañobeitia), quienes pidieron explicaciones. Y así como recibieron críticas, Karina y Nacha se llenaron de apoyo para vivir su amor.

El Jardín de Olivia / Mega

La intervención de Burgos

Vanessa (Begoña Basauri) alertó a Burgos (Juan Carlos Cáceres) de las ganas que tiene Omar (César Sepúlveda) de declarar todo. Con miedo de que se descubra la verdad, el subprefecto amenazó con un arma a Droguett.

Una vez más, el director ejecutivo fue frustrado en sus intentos de hacer justicia.