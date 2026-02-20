"No hicimos nada": Flavia se sincerará sobre el "encuentro" que tuvo con Bastián en el capítulo 239 de EJDO

20 feb. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 239 de El Jardín de Olivia, Flavia (María Pedrique) irá a las oficinas del Grupo Walker, donde volverá a verse las caras con Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Su última conversación terminó con muchas dudas para la periodista, quien quiere saber si Bastián (Alonso Quintero) le fue infiel o no.

"Él te quiere"

La acompañante decidió contarlo todo, incluso si eso iba en contra de los deseos de Bastián: "No se acostó conmigo. No hicimos nada, ni un piquito... no hicimos nada".

El Jardín de Olivia / Mega

Jessica se sentirá muy confundida. Si su ex no tenía culpa, ¿por qué le mintió admitiendo algo que nunca pasó? Flavia sonreirá, señalando que el hijo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) es muy buen hombre.

"Él te quiere. Es que está metido en un atado y no me explicó qué es, pero lo está haciendo para protegerte", dirá.