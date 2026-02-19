El Jardín de Olivia - Capítulo 237: El gran gesto de amor de Bastián

19 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Flavia (María Pedrique) se encontraron en el departamento de Bastián (Alonso Quintero) para que la periodista supiera qué pasó la noche en que "fue engañada".

Antes de que Flavia revelara la verdad, Walker se arrepintió e insistió en que él sí fue infiel. Su principal motivo era proteger a Jessi del peligro que lo rodea.

El instinto le dijo a la ex de Bastián que algo extraño estaba pasando e insistió a la acompañante que le contara todo.

El Jardín de Olivia / Mega

Omar se sincera

Omar (César Sepúlveda) encontró en Leonor (Romina Norambuena) una mujer que verdaderamente lo entiende. Por eso es que confió en ella y le detalló su participación en el crimen de Bernardita (Catalina Guerra).

La secretaria, en lugar de dejarlo solo, comprendió que Omar quiere declarar porque tiene bondad en su interior y lo apoyó en esta decisión.