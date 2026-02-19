"Hay una forma de parar a tu papá": Karina le propondrá un plan a Ignacia en el capítulo 237 de EJDO
En el avance del capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) ha tenido muchos reveses por culpa de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero ahora su suerte podría cambiar.
"Quizá hay otra forma de hacer las cosas, otra manera en que no va a poder pararlo, por toda la plata que tenga ni muchos contactos que tenga porque no va a tener a quién coimear", le comentará a su tía y prima.
Karina buscará tomar acción
Karina (Jacinta Rodríguez) tomará la posta y le propondrá a Ignacia (Cota Castelblanco) participar en el plan, pero con una advertencia.
"Creo que hay una forma de parar a tu papá y de devolverle la mano por todo lo que nos ha hecho. Es algo que yo podría hacer, pero tenemos que estar muy de acuerdo porque nos va a perjudicar a las dos; sobre todo a ti, Nacha", dirá.
Pese a este riesgo, la menor de los Walker querrá saber todos los detalles.