Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"Hay una forma de parar a tu papá": Karina le propondrá un plan a Ignacia en el capítulo 237 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) ha tenido muchos reveses por culpa de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero ahora su suerte podría cambiar. 

"Quizá hay otra forma de hacer las cosas, otra manera en que no va a poder pararlo, por toda la plata que tenga ni muchos contactos que tenga porque no va a tener a quién coimear", le comentará a su tía y prima. 

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Karina buscará tomar acción

Karina (Jacinta Rodríguez) tomará la posta y le propondrá a Ignacia (Cota Castelblanco) participar en el plan, pero con una advertencia.

Diana-Nicole-Espinoza
El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

"Creo que hay una forma de parar a tu papá y de devolverle la mano por todo lo que nos ha hecho. Es algo que yo podría hacer, pero tenemos que estar muy de acuerdo porque nos va a perjudicar a las dos; sobre todo a ti, Nacha", dirá. 

Pese a este riesgo, la menor de los Walker querrá saber todos los detalles. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto