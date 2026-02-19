¿Dónde y cuándo ver la Gala de Viña 2026?

19 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Este viernes 20 de febrero se celebrará la 15° edición de la Gala de Viña, que contará con más de 130 invitados para desfilar por la alfombra roja de 900 metros en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

El evento será conducido por Tonka Tomicic quien además estará acompañada de José Antonio Neme, que se encargará de las entrevistas a los asistentes.

Además, estará Marcelo Marocchino en el comentario de modas, y Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Para que no te pierdas ningún detalle, la transmisión oficial será este viernes 20 por las pantallas de Mega con una previa desde las 19:00 horas y la alfombra roja a partir de las 21:00 horas.

También podrás ver una completa cobertura digital por el canal oficial de Youtube desde las 20:00 horas con momentos inéditos, entrevistas y backstage.

Todo sobre Gala Viña