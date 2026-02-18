Con secretos detrás de cámaras y entrevistas exclusivas: Así será la Gala Digital de Viña 2026

18 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Este viernes, la Gala de Viña tendrá un espacio especial para quienes no quieren perderse ningún detalle del evento.

Mega contará con una cobertura exclusiva digital con contenido que no se verá en televisión abierta y estará disponible a través del canal oficial de Youtube.

La transmisión será en vivo desde el Sporting Club de Viña del Mar y contará con entrevistas a los invitados, reacciones en vivo y secretos de la alfombra roja, con un equipo desplegado en los distintos puntos de la Gala.

¿Quiénes están a cargo de la Gala Digital?

La cobertura estará liderada por Poli Flores, El Ranty, Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lore Ramírez, quienes acompañarán al público con entrevistas, comentarios de los looks y momentos inéditos que no forman parte de la transmisión televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

¿Por dónde y a qué hora verla?

La transmisión será este viernes 20 por Mega Oficial en YouTube desde las 20:00 horas, donde podrás seguir la cobertura especial y ser parte de los detalles de la Gala Digital.

Todo sobre Gala Viña