Con invitados para todos los gustos: Conoce a los famosos confirmados para la Gala de Viña 2026
Este viernes 20 de febrero se realizará la 15° edición de la Gala del Festival de Viña del Mar, que cuenta con más de 130 invitados.
El glamoroso evento se llevará a cabo en el Sporting Club de la Ciudad Jardín desde las 21:00 horas, donde podrás ver como figuras nacionales e internacionales desfilarán por los 900 metros de alfombra roja luciendo sus mejores looks.
¿Quienes han confirmado su asistencia a la Gala?
Entre quienes ya están confirmados para asistir al esperado evento se encuentran cantantes nacionales, actores, animadores de televisión, influencers, comediantes, deportistas y varias reinas de belleza.
Te invitamos a revisar la lista completa, hasta ahora, de los famosos invitados para la Gala de Viña 2026:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Toto Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
- Mafe Bertero
- Pancha Merino
- Karla Melo
- Marcelo Díaz
- Cota Castelblanco
- Jacinta Rodríguez
- Magdalena Müller
- Francisco Puelles
- Vivianne Dietz
- Simón Pesutic
- Daniela Ramírez
- Claudio Castellón
- Julieta Bartolomé
- Diego Muñoz
- Fernando Godoy
- Princesa Alba
- Soulfia
- Katteyes
- Q_ARE
- Paola Troncoso
- Beto Espinoza
- Patricio Fuentes
- Sandra Donoso
- Scarleth Ahumada
- Julio Jung Jr.
- Miguelito
- Ignacia Fernández
