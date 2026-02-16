Con invitados para todos los gustos: Conoce a los famosos confirmados para la Gala de Viña 2026

16 feb. 2026 - 18:05 hrs.

Este viernes 20 de febrero se realizará la 15° edición de la Gala del Festival de Viña del Mar, que cuenta con más de 130 invitados.

El glamoroso evento se llevará a cabo en el Sporting Club de la Ciudad Jardín desde las 21:00 horas, donde podrás ver como figuras nacionales e internacionales desfilarán por los 900 metros de alfombra roja luciendo sus mejores looks.

Aton

¿Quienes han confirmado su asistencia a la Gala?

Entre quienes ya están confirmados para asistir al esperado evento se encuentran cantantes nacionales, actores, animadores de televisión, influencers, comediantes, deportistas y varias reinas de belleza.

Te invitamos a revisar la lista completa, hasta ahora, de los famosos invitados para la Gala de Viña 2026:

