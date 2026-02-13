¿Quién es El Ranty? El popular influencer será parte de la Gala Digital de Viña 2026

13 feb. 2026 - 13:30 hrs.

Se confirmó que el conocido influencer nacional "El Ranty" será parte de la Gala Digital de Mega que cubrirá todos los detalles de la Gala de Viña del Mar 2026, a realizarse en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, el próximo viernes 20 de febrero.

En este espacio, "El Ranty" tendrá como compañeras a las periodistas Paulina Flores, Lorena Ramírez e Ignacia Valenzuela, así como a la influencer de moda Xaviera Salazar "Soy Chabacano".

Sin embargo, si el nombre de "El Ranty" no se te hace conocido, acá te explicamos quién es este popular influencer nacional.

¿Quién es El Ranty?

Rantés Verdugo Peromarta, alias "El Ranty", de 34 años, es un influencer de redes sociales que acumula más de un millón de seguidores en TikTok e Instagram, y que alcanzó su fama durante el período de la pandemia gracias a sus sketchs de comedia, así como contenido diario de situaciones graciosas.

Gracias a esto, "El Ranty" pudo pasar de ser un joven que disfrutaba de su calma en Santiago a uno de los personajes más conocidos en las redes sociales, alcanzando colaboraciones con distintas personalidades de este mundo como "Pollo" Castillo, Vale Saini y Pancho Melo.

Asimismo, tuvo un programa llamado "La Verdura", donde entrevistó a distintas personalidades del mundo del espectáculo como Pamela Díaz, Luis Jiménez y Michelle Carvalho, entre otros.

Con esta trayectoria a cuestas, ahora llega a la Gala Digital de Mega, a partir de las 20:00 horas en las plataformas digitales de nuestro canal, para estar al tanto de todos los detalles de la tan esperada Gala de Viña 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

Todo sobre Gala Viña