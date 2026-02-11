¿Cuándo es la Gala de Viña del Mar 2026?

11 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Se acerca la fecha de uno de los eventos más esperados del verano, la 15° edición de la Gala de Viña del Mar, que reunirá a más de 130 invitados que recorrerán los 900 metros cuadrados de la alfombra roja más importante del país.

Además, tendrá el mayor despliegue técnico que ha tenido en su historia, con más de 20 cámaras para tener una amplia cobertura y que no te pierdas ningún detalle del glamoroso evento.

¿Cuándo es la Gala de Viña 2026?

El evento se realizará días antes de la noche de inauguración del Festival de Viña del Mar, el día viernes 20 a las 21:00 horas y lo podrás ver en las pantallas de Mega.

También puedes asistir de manera gratuita, obteniendo entradas a través de Punto Ticket, a partir del viernes 13 a las 13:00 horas.

¿Quiénes animarán el evento?

A cargo de la conducción de esta edición de la Gala de Viña estarán Tonka Tomicic y José Antonio Neme, una dupla llena de experiencia y carácter para llevar el ritmo del evento.

