Queridas actrices y un reconocido futbolista: Conoce a los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026
Se siguen sumando figuras a la lista de confirmados para la 15° edición de la Gala de Viña del Mar, la cual se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, el próximo viernes 20 de febrero.
Esta será trnasmitida por las pantallas de Mega desde las 21:00 horas y contará con un gran despliegue técnico para una cobertura completa y poder disfrutar de cada detalle de los looks de los más de 130 invitados.
Además, en la conducción estará Tonka Tomicic y José Antonio Neme, que estará a cargo de las entrevistas; Marcelo Marocchino con los comentarios sobre moda; y Florencia Vial que recorrerá las distintas estaciones de la extensa alfombra roja.
¿Quiénes son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026?
Los nuevos rostros que confirmaron su asistencia a la Gala de Viña del Mar son:
- Alejandra Fosalba
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
- Mafe Bertero
- Pancha Merino
- Karla Melo
- Marcelo Díaz
Estos se agregan a la extensa lista de figuras confirmadas para asistir a este glamoroso evento, las cuales son:
- Coté López y su novio, Lucas Lama
- Pamela Díaz
- Luis Jiménez
- Kel Calderón
- Fran Virgilio
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Kidd Voodoo
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Américo y Yamila Reyna
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning
- Kika Silva
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll
- Cony Capelli
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez
- Martín Cárcamo
- Blu Dumay y María Alberó
- Kenita Larraín
- Millaray Viera
- Nico Ruiz
- Gala Caldirola
- Eduardo Fuentes
- Pamela Leiva
- Belén Mora y Francisco "Toto" Acuña
- Daniel Fuenzalida
- Vesta Lugg
- Nicole Moreno
- Ignacia Michelson
- Fran Maira
- Sinaka
- Skarleth Labra
- Power Peralta
- Daniela Aránguiz
- Jean Philippe Cretton
- Akemi Nakamura
- Furia Scaglione
- Luis Mateucci
- Paloma Fiuza
- Fernando Solabarrieta
- Carla Ochoa
- Jaime Leyton
- Diego Muñoz
- Pablo Chill-e
- Nicole
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Francisca Crovetto
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro
- Marcelo Marocchino
- Roberto Cox
- Mauricio Medina