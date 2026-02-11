Queridas actrices y un reconocido futbolista: Conoce a los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026

11 feb. 2026 - 11:07 hrs.

Se siguen sumando figuras a la lista de confirmados para la 15° edición de la Gala de Viña del Mar, la cual se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, el próximo viernes 20 de febrero.

Esta será trnasmitida por las pantallas de Mega desde las 21:00 horas y contará con un gran despliegue técnico para una cobertura completa y poder disfrutar de cada detalle de los looks de los más de 130 invitados.

Además, en la conducción estará Tonka Tomicic y José Antonio Neme, que estará a cargo de las entrevistas; Marcelo Marocchino con los comentarios sobre moda; y Florencia Vial que recorrerá las distintas estaciones de la extensa alfombra roja.

¿Quiénes son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026?

Los nuevos rostros que confirmaron su asistencia a la Gala de Viña del Mar son:

Estos se agregan a la extensa lista de figuras confirmadas para asistir a este glamoroso evento, las cuales son:

Todo sobre Gala Viña