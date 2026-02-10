¿Quieres asistir a la Gala de Viña 2026? Así puedes conseguir las entradas gratuitas para el gran evento

10 feb. 2026 - 09:00 hrs.

La Gala del Festival de Viña del Mar se realizará este viernes 20 de febrero a las pantallas de Mega, en una jornada cargada de estilo, elegancia y belleza.

Más de 130 invitados nacionales e internacionales cruzarán la extensa alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar, y tú podrás estár presente.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para la Gala?

Los tickets los puedes conseguir de manera gratuita a través del sitio web oficial de Puntoticket, desde este viernes 13 de febrero a las 10:00 horas.

De esta forma, los afortunados podrán asistir y ver de manera presencial a los famosos y artistas que recorrerán la alfombra roja más famosa del país con más de 900 metros cuadrados, además de una cobertura y un despliegue técnico preparado para no perderte ningun detalle.

A partir de las 21:00 horas del día viernes 20 de febrero, podrás ver el glamoroso evento que reunirá a las celebridades más queridas de Chile.

