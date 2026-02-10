Burgos recibirá sorpresa al querer eliminar evidencia del secuestro de Gonzalo en el capítulo 231 de EJDO

10 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En el avance del capítulo 231 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) regresará al café donde secuestraron a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), pero se llevará una sorpresa.

Y es que el policía tendrá la intención de acceder a las cámaras de seguridad del café, con tal de borrar todo lo que quedó registrado cuando él se llevó a Gonzalo apuntado con un arma.

Por lo mismo, conversará con una de las meseras del lugar, quien se reirá y le dirá que se deben organizar mejor.

El Jardín de Olivia / MEGA

La sorpresa que tendrá Burgos

Precisamente, la trabajadora asegurará que otro miembro de su fuerza policial pasó por ahí hace un rato y se llevó las grabaciones.

Burgos quedará completamente sorprendido y preguntará si recuerda el nombre de la persona que sacó las cámaras y aunque ella no sabe bien, cuando el detective mencione al comisario Santana (Matías Oviedo), recibirá una confirmación por parte de la mesera.