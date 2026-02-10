Burgos recibirá sorpresa al querer eliminar evidencia del secuestro de Gonzalo en el capítulo 231 de EJDO
En el avance del capítulo 231 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) regresará al café donde secuestraron a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado), pero se llevará una sorpresa.
Y es que el policía tendrá la intención de acceder a las cámaras de seguridad del café, con tal de borrar todo lo que quedó registrado cuando él se llevó a Gonzalo apuntado con un arma.
Por lo mismo, conversará con una de las meseras del lugar, quien se reirá y le dirá que se deben organizar mejor.
La sorpresa que tendrá Burgos
Precisamente, la trabajadora asegurará que otro miembro de su fuerza policial pasó por ahí hace un rato y se llevó las grabaciones.
Burgos quedará completamente sorprendido y preguntará si recuerda el nombre de la persona que sacó las cámaras y aunque ella no sabe bien, cuando el detective mencione al comisario Santana (Matías Oviedo), recibirá una confirmación por parte de la mesera.