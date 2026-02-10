Logo Mega

Luis Emilio concertará una nueva reunión a solas con Jessica en el capítulo 230 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) volverá con un nuevo plan para acercarse a Jessica (Ignacia Sepúlveda). 

La joven periodista sintió desconfianza por culpa de Leonor (Romina Norambuena) y será momento de que los dos vuelvan a verse a solas. 

La "reunión" de trabajo entre Jessica y Luis Emilio

"Tenemos una reunión con los inversionistas que quieren replicar el proyecto de Los Almendrales, pero esta vez en el sur, en Llanquihue y tengo que estar contigo para que les vendas la pescada como lo hiciste en Lima", le dirá el empresario a Jessi, quien se tomará con entusiasmo esta nueva misión. 

Ella dejará atrás la precaución y aceptará encontrarse con Walker fuera del horario de trabajo. 

"Hoy en la tarde, en mi casa, voy a preparar un picoteo simple para que ahí estés", anunciará el padre de Bastián (Alonso Quintero) con segundas intenciones. 

