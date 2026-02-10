Luis Emilio concertará una nueva reunión a solas con Jessica en el capítulo 230 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) volverá con un nuevo plan para acercarse a Jessica (Ignacia Sepúlveda).
La joven periodista sintió desconfianza por culpa de Leonor (Romina Norambuena) y será momento de que los dos vuelvan a verse a solas.
La "reunión" de trabajo entre Jessica y Luis Emilio
"Tenemos una reunión con los inversionistas que quieren replicar el proyecto de Los Almendrales, pero esta vez en el sur, en Llanquihue y tengo que estar contigo para que les vendas la pescada como lo hiciste en Lima", le dirá el empresario a Jessi, quien se tomará con entusiasmo esta nueva misión.
Ella dejará atrás la precaución y aceptará encontrarse con Walker fuera del horario de trabajo.
"Hoy en la tarde, en mi casa, voy a preparar un picoteo simple para que ahí estés", anunciará el padre de Bastián (Alonso Quintero) con segundas intenciones.