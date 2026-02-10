Luis Emilio concertará una nueva reunión a solas con Jessica en el capítulo 230 de El Jardín de Olivia

10 feb. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) volverá con un nuevo plan para acercarse a Jessica (Ignacia Sepúlveda).

La joven periodista sintió desconfianza por culpa de Leonor (Romina Norambuena) y será momento de que los dos vuelvan a verse a solas.

La "reunión" de trabajo entre Jessica y Luis Emilio

"Tenemos una reunión con los inversionistas que quieren replicar el proyecto de Los Almendrales, pero esta vez en el sur, en Llanquihue y tengo que estar contigo para que les vendas la pescada como lo hiciste en Lima", le dirá el empresario a Jessi, quien se tomará con entusiasmo esta nueva misión.

El Jardín de Olivia / Mega

Ella dejará atrás la precaución y aceptará encontrarse con Walker fuera del horario de trabajo.

"Hoy en la tarde, en mi casa, voy a preparar un picoteo simple para que ahí estés", anunciará el padre de Bastián (Alonso Quintero) con segundas intenciones.