"Si no paras tu campaña del terror...": Clemente dará un ultimátum a Pepa en el capítulo 230 de EJDO

09 feb. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pondrá límites a Pepa (Katyna Huberman), luego de que armara un escándalo en casa de Diana (Nicole Espinoza) en plena búsqueda de Olivia (Violeta Silva).

Walker defenderá a la terapeuta y su exsuegra lo atacará con lo que más le duele: el recuerdo de su esposa muerta. "Mi hija debe estar revolcándose en la tumba de escucharte hablar así", dirá.

"Cómo se nota que tú no conocías nada a la Tere. De hecho, creo que si ella estuviera acá, te habría parado los carros hace mucho rato y quizás yo me demoré mucho, pero esto ya se acabó", contestará él.

El Jardín de Olivia / Mega

La medida de Clemente

Pepa estará desconcertada por las acciones de Clemente porque tienen directa relación con Olivia.

"Si tú no paras tu campaña del terror contra Diana y no sacas esa maldita orden de alejamiento, no vas a volver a entrar a mi casa ni vas a ver a la Oli nunca más", zanjará el padre de la niña.