"Si no paras tu campaña del terror...": Clemente dará un ultimátum a Pepa en el capítulo 230 de EJDO
En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pondrá límites a Pepa (Katyna Huberman), luego de que armara un escándalo en casa de Diana (Nicole Espinoza) en plena búsqueda de Olivia (Violeta Silva).
Walker defenderá a la terapeuta y su exsuegra lo atacará con lo que más le duele: el recuerdo de su esposa muerta. "Mi hija debe estar revolcándose en la tumba de escucharte hablar así", dirá.
"Cómo se nota que tú no conocías nada a la Tere. De hecho, creo que si ella estuviera acá, te habría parado los carros hace mucho rato y quizás yo me demoré mucho, pero esto ya se acabó", contestará él.
La medida de Clemente
Pepa estará desconcertada por las acciones de Clemente porque tienen directa relación con Olivia.
"Si tú no paras tu campaña del terror contra Diana y no sacas esa maldita orden de alejamiento, no vas a volver a entrar a mi casa ni vas a ver a la Oli nunca más", zanjará el padre de la niña.