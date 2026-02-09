"Te juro que te voy a hacer pagar": Pepa culpó a Diana por la desaparición de Olivia en EJDO

09 feb. 2026 - 17:24 hrs.

En el capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) se enteró de la desaparición de Olivia (Violeta Silva) y fue directamente a casa de los Guerrero a pedir explicaciones.

"Mi nieta está perdida, quiero saber qué le pasó. ¿Ella estaba sola? ¿No había nadie cuidándola? ¿No la tienes con un reloj GPS para avisarte cuando salga?", dijo increpando duramente a Clemente (Pipo Gormaz).

Pepa se desquita con Diana

Sin embargo, fue Diana (Nicole Espinoza) la que se llevó la peor parte.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tú, que sigues lavándole el cerebro a mi nieta. La culpa de todo la tienes tú, que sigues metiéndole cosas en la cabeza. Estoy diciendo lo que todo el mundo sabe, la pura y santa verdad: ella manipuló a la Oli para poder meter a su papá y que matara a su abuela. Si algo le llega a pasar a mi nieta, te juro por la memoria de mi hija que te voy a hacer pagar", amenazó.

Clemente no aguantó más y frenó a su exsuegra: "O te quedas callada y nos ayudas a buscar a mi hija o te vas inmediatamente de esta casa".