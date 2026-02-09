Logo Mega

"Como no te dejaban ir a mi casa, te vine a ver yo": Olivia apareció sana y salva frente a Diana en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 229 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) apareció en casa de los Guerrero mientras todos discutían. Estaba sana y salva porque el vecino de Gloria (Francisca Gavilán) la cuidó. 

Ante el alivio de su padre, la niña le confesó a Diana (Nicole Espinoza) que "te vine a ver, pero no había nadie y don Juan me ofreció esperar en su casa viendo monitos". 

Un buen vecino

"La niña estaba sola y la gente está tan re mala que pensé que estaría mejor conmigo y con la Luisa. Hace rato vinimos a tocar el timbre, pero no había nadie y como la niña anda sin celular, no sabíamos a quién avisarle", dijo Juan, quien recibió las gracias de Walker por proteger a su hija. 

"Como no te dejaban ir a verme a mi casa, te vine a ver yo", señaló la niña a la terapeuta mientras la abrazaba. 

Clemente miró a Pepa (Katyna Huberman) con furia porque ella es responsable directa de lo que sucedió. 

