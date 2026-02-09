Encañonado por Burgos: Gonzalo será capturado por el subprefecto en el capítulo 230 de El Jardín de Olivia

09 feb. 2026 - 17:45 hrs.

En el avance del capítulo 230 de El Jardín de Olivia, Gonzalo (Juan Carlos Maldonado) estará en la cafetería donde pactó un encuentro con Bastián (Alonso Quintero).

El hermano de Clemente (Pipo Gormaz) sacó el dinero del banco y lo llevará a toda velocidad, pero el periodista estará muy nervioso y solo le dará cinco minutos más para llegar. Tendrá miedo y ganas de escapar lo antes posible.

El Jardín de Olivia / Mega

Burgos no dejará escapar a su presa

Carrasco estará mirando ansiosamente a la calle y no se dará cuenta cuando Burgos (Juan Carlos Cáceres) lo aborde por la espalda con una pistola cuidadosamente oculta.

El subprefecto lo obligará a acompañarlo a un auto donde lo espera Omar (César Sepúlveda).

Gonzalo fue advertido por Santana (Matías Oviedo) sobre los peligros de chantajear a alguien del Grupo Walker. ¿Qué consecuencias tendrá que enfrentar por su ambición?