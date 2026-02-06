Ocho figuras de renombre: Conoce al destacado jurado del Festival de Viña del Mar 2026

06 feb. 2026 - 12:46 hrs.

Este viernes 6 de febrero se reveló quiénes serán los jurados de la Competencia Internacional y Folclórica del Festival de Viña del Mar 2026.

El listado incluye cantantes que pisarán la Quinta Vergara, actrices, periodistas, reconocidas figuras internacionales y artistas ligados a la música.

A continuación, te presentamos la lista completa de quienes formarán parte del jurado de Viña 2026.

Conoce a los jurados de Viña 2026

Juan Manuel Astorga

Presentador de noticias de Mega, Astorga se ha destacado por su constante versatilidad, posicionándose como una de las figuras de la actualidad más queridas por el público, a raíz de su constante trabajo, eficacia y solidez en Meganoticias Prime.

Sigrid Alegría

Con una enorme trayectoria, Sigrid Alegría es una de las actrices de mayor relevancia en la escena nacional, destacando en variadas producciones de Mega que han calado en la memoria nacional, así como en varias generaciones.

"Pelao" Rodrigo González

Uno de los locutores de radio con más experiencia en este país, lleno de humor, rapidez y carisma. El "Pelao" Rodrigo se ha instalado como una de las voces más importantes de Radio Carolina, siendo referente para muchos que buscan un espacio en este formato de comunicación.

Fátima Bosch

Representando a México, Fátima se quedó con el título de Miss Universo 2025, siendo la actual regente y parte de una misión para demostrar que su reinado puede servir para mucho más, acerándose a las personas y siendo carismática con el público.

Verónica Villarroel

Una de las voces más importantes de la historia de Chile. Verónica es una soprano de ópera que ha actuado en distintos escenarios del mundo, dejando su huella marcada a donde va y con una experiencia más que suficiente para ser parte de este jurado.

Matteo Bocelli

Cuando su padre Andrea Bocelli se presentó en el escenario de Viña del Mar en 2024, pocos podrían haber adivinado la ola de fanatismo que se iba a generar por su hijo, quien también demostró tener un enorme rango vocal y que se presentará este año como uno de los platos fuertes en la Quinta Vergara.

Pablo Chill-e

Uno de los artistas más influyentes del género urbano en nuestro país, Pablo Chill-e ha logrado su espacio en el olimpo del trap local a punta de esfuerzo, sacrificio y pasión. Siendo un ejemplo para muchos, no solo por sus interpretaciones, sino también por su compromiso con causas sociales. Es uno de los números nacionales en Viña 2026.

Milo J

Directo desde Argentina, Milo J es uno de los cantantes más importantes de la escena actual al otro lado de la cordillera, logrando colaboraciones con artistas de la talla de Silvio Rodríguez, así como también ha mezclando la música folclórica de su país con el género urbano. Un talento de aquellos que busca seguir conquistando con sus ritmos y que se presenta en la noche de cierre de Viña 2026.

