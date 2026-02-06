"Nerviosos, pero muy felices": La emoción de Karim Butte y Florencia Vial por sus roles en Viña 2026

06 feb. 2026 - 13:35 hrs.

Quedan tan solo unas semanas para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026, y ya se conocen los nombres de los coanimadores que acompañarán a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Uno de ellos es el periodista Karim Butte, quien estará presente en la Quinta Vergara en la Competencia Nacional e Internacional.

Mientras que la también periodista Florencia Vial estará encargada del backstage junto a Tita Ureta, una labor tras bambalinas donde tendrán la misión de hablar con los artistas antes y después de subirse al escenario.

Karim Butte y Florencia Vial hablan de Viña 2026

Al ser consultados por Mucho Gusto sobre estos nuevos roles que cumplirán durante el Festival de Viña del Mar, Florencia Vial indicó que se encuentra emocionada y que, de manera personal, "lo encuentro impresionante".

Por su parte, Karim Butte reconoció que "estamos muy nerviosos y ansiosos, pero muy felices", destacando que se trata de un "lindo desafío".

