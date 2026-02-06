"Las rodillas me chocaban de miedo": Gloria Estefan recuerda su debut en el Festival de Viña del Mar

06 feb. 2026 - 13:05 hrs.

Durante la tarde de este viernes, José Antonio Neme tuvo una íntima conversación con Gloria Estefan, quien será la encargada de abrir la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

La cantante y compositora cubanoestadounidense manifestó estar contenta de regresar a la Quinta Vergara luego de su recordada presentación en 1983, junto con el grupo Miami Sound Machine.

El regreso de Gloria Estefan al Festival de Viña

"Hay dos veces en mi vida que las rodillas me han chocado de miedo y la primera fue Viña del Mar. Me acuerdo que había un muchacho de la disquera que justo antes que voy a salir me dice: ‘¿Sabes que estás entrando a la boca del lobo?’. Yo estaba preocupada, pero fue espectacular, el público adorable, me fui con el espiritu que me creció 10 tallas", recordó Gloria Estefan.

Mega

En ese sentido, dijo estar ansiosa por el "reencuentro con los chilenos", asegurando que "es muy lindo cerrar este círculo de mis 50 años de mi carrera en el primer lugar mas importante que canté".

Respecto a su show, adelantó que repasará toda su carrera discográfica, desde sus últimas canciones a los grandes éxitos. De igual forma, no se cerró a la posibilidad de subirse al escenario de la Quinta Vergara con su esposo Emilio Estefan y su hija, Emily.

