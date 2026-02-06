Cuatro queridos rostros de Mega: Estos son los coanimadores del Festival de Viña 2026

06 feb. 2026 - 12:39 hrs.

Al igual que Viña 2025, esta nueva edición del Festival contará con coanimadores que estarán apoyando a Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

En esta ocasión, serán cuatro figuras de Mega los elegidos para formar parte de este selecto grupo que estará presente en el escenario de la Quinta Vergara.

¿Quiénes son los coanimadores de Viña 2026?

Los coanimadores que serán parte de este edición son los siguientes:

Carmen Gloria Arroyo

Una de las últimas incorporaciones de Mega, la querida "Jueza" llega para ser parte del Festival de Viña del Mar, demostrando toda su experiencia y su cercanía con la gente.

Carmen Gloria Arroyo

Fernando Godoy

Actor con largos años de trayectoria en Mega, Godoy ha demostrado su versatilidad animando programas de cultura, actualidad, medioambiente y mucho más, por lo que este paso para ser coanimador de Viña del Mar era el siguiente en su carrera.

Fernando Godoy

Carolina Arregui

Parte fundamental del Área Dramática de Mega, Carolina Arregui es una legendaria actriz que hasta el día de hoy sigue formando parte de exitosas producciones como Aguas de Oro.

Carolina Arregui

Karim Butte

Periodista que es una figura constante en Mucho Gusto, donde se ha logrado ganar el cariño del público, quienes ya lo ven como un estable dentro del panel. Asimismo, su formación periodística le entrega un ojo crítico a las distintas situaciones que ocurren durante una mañana de matinal.

Karim Butte

Todo sobre Festival de Viña