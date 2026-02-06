¡Dos destacadas periodistas! Tita Ureta y Florencia Vial se harán cargo del backstage de Viña 2026

06 feb. 2026 - 12:41 hrs.

Quedan tan solo un par de semanas para darle inicio al Festival de Viña 2026 y tenemos novedades en cuanto a quiénes serán las encargadas del backstage.

La labor detrás de bambalinas es bastante importante y compleja, pues estos comunicadores tienen la misión de hablar con los artistas antes y después de sus presentaciones, momentos que llegan a ser muy tensos y con alto nerviosismo.

Debido a lo anterior es que dos grandes y destacadas periodistas estarán en este lugar para recojer las impresiones de los cantantes y humoristas: Florencia Vial y Tita Ureta.

Florencia Vial y Tita Ureta en el backstage de Viña 2026

Florencia Vial tiene una amplia experiencia en temas internacionales, por lo que conversar con artistas que vienen de otros países le caerá como anillo al dedo. No solo lo anterior, pues la comunicadora también es la conductora del noticiero AM de nuestro canal, donde siempre demuestra sus aptitudes periodísticas.

Por su parte, Tita Ureta es segunda vez que enfrenta este desafío, ya que en la versión del 2025 fue parte del backstage junto a Natasha Kennard. El talento y la simpatía que demuestra en La Hora de Jugar y en De Paseo de seguro le servirán para este momento.

